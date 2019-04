Frankreich : Entschleunigung mit der Kräuterfrau

Sammeln, kochen und genießen: Wer sich eine Auszeit gönnen möchte, ist im provenzalischen Brantes genau richtig.

„Jacqueline ist unsere Hexe“, erklärt Odile augenzwinkernd. Jacqueline lächelt, sie hört das nicht zum ersten Mal. Eine Hexe, ja, aber eine gute, eine Kräuterhexe. Die beiden Provenzalinnen sind „Les Aventurières du Goût“, was sich auf Französisch wesentlich besser anhört als der Zungenbrecher „Abenteurerinnen des Geschmacks“. Das eingespielte Team führt seine Gäste auf einen Lehrspaziergang durch Brantes, eins der charmantesten und am wenigsten überlaufenen Bergdörfer im provenzalischen Departement Vaucluse, gefolgt von Kochkurs und Festessen. Odile Daniel ist die Köchin, Jacqueline Toumissin die Ethnobotanikerin, die schon mit vier Jahren bei ihrer Großmutter in die Kräuterlehre gegangen ist.

Derzeit leben 85 Einwohner in Brantes, neun Kinder gehen in die gemeinsame Klasse der Dorfschule: Mit 30, 35 kommt manch einer zurück aus den Städten in seinen Heimatort, des einfachen, gesunden Lebens wegen. Es scheint, als habe sich der Trend zur Landflucht, der in den letzten Jahrzehnten so viele provenzalische Dörfer zu leblosen Kulissen hat werden lassen, zumindest in Brantes umgekehrt. Die Rückkehrer, der polnische Maurer, die Deutschen, die hier ihren Zweitwohnsitz aufgeschlagen haben, sie alle sind integraler Bestandteil des Dorflebens. Für touristische Bedürfnisse sorgen das Hotel, die eine oder andere Pension und Ferienwohnung, das Santon-Atelier, das die unverzichtbaren provenzalischen Krippenfiguren herstellt, und natürlich die Post.