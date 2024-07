Fotos Burgen, Weinberge und Co. – die acht schönsten Weitwanderwege in Deutschland

Rheinsteig

Über 21 Etappen führt der 320 Kilometer lange Rheinsteig von Bonn in Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz bis nach Wiesbaden in Hessen. Die einzelnen Etappen sind unterschiedlich lang, wobei direkt die erste von Bonn nach Königswinter mit 23,8 Kilometer es in sich hat.

Neben der malerischen Aussicht auf den Rhein und Weinberge gibt es einige Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke wie etwa den Drachenfels im Siebengebirge, die Loreley, aber auch diverse Burgen und Schlösser.