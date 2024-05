Reisetrend Flusskreuzfahrten sind immer beliebter – was Urlauber wissen sollten

Die enorme Produktvielfalt erschwert den Preisvergleich. Allein, was bei All-inclusive-Angeboten oder in Getränkepaketen enthalten ist, variiert beträchtlich. Auch, ob An- und Abreise oder Trinkgeld an Bord und inkludiert sind, unterscheidet sich. Gleiches gilt bei den Landprogrammen. Wer eine Radtour ohnehin der Stadtführung im Pulk vorzieht, schaut am besten nach einem Angebot mit kostenlos zu leihenden Rädern. Wie so oft lohnt sich frühes Buchen: „Frühbucherpreise sind am günstigsten und haben zudem oft den Vorteil der konkreten Kabinenwahl“, sagt Christofer Knaak, Kreuzfahrtexperte des Fachmagazins „touristik aktuell“. Doch um die persönlich passende Flussreise zu finden, rät Knaak, sich im Reisebüro mit Kreuzfahrt-Expertise beraten zu lassen.