Flugpläne „erheblich gestört“ Flugreisende nach Großbritannien müssen weiter mit Störungen rechnen

Nach Problemen bei der britischen Luftraumüberwachung müssen Flugreisende aus und nach Großbritannien auch am Dienstag weiter mit Störungen rechnen. Es werde noch „einige Zeit“ dauern, bis der Flugverkehr sich wieder normalisiere, teilte die Behörde National Air Traffic Services (NATS) am Montagabend mit. Großbritanniens größter Flughafen London Heathrow warnte in der Nacht zum Dienstag im sozialen Netzwerk X, vormals Twitter, dass die Flugpläne weiterhin „erheblich gestört“ seien. Flugreisende sollten vor der Fahrt zum Flughafen ihre Airline kontaktieren.