Überraschende Studie Wo der sicherste Platz in einem Flugzeug ist

Nach Angaben des Luftfahrtexperten Doug Drury von der Central Queensland University in Australien buchen Reisende selten einen Flug in der Hoffnung, einen der mittleren Plätze in der letzten Reihe zu ergattern. Doch statistisch gesehen sind diese Sitze die sichersten in einem Flugzeug, wie Drury in einer Analyse im akademischen Fachmagazin „The Conversation“ schreibt. Laut dem Experten ergab eine Untersuchung, bei der Flugzeugunfalldaten der vergangenen 35 Jahre einbezogen wurden, dass die mittleren Rücksitze eines Flugzeugs die niedrigste Todesrate aufwiesen: 28 Prozent, verglichen mit 44 Prozent für die Sitze am Mittelgang. Und mittlere Sitze sind in der Regel sicherer als Fenster- oder Gangsitze. Das liegt ganz einfach an dem Puffer, der durch die Anwesenheit von Personen auf beiden Seiten entsteht.