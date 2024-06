Ranking Das sind die besten FKK-Strände in Europa

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Cap d‘Agde, Frankreich

In Agde südlich von Montpellier befindet sich das „Village Naturiste Cap d’Agde“, laut „CNN Travel“ das größte Naturisten-Strandresort der Welt. Hier können Besucher und Besucherinnen nicht nur am Strand die Kleidung weglassen, sondern überall, etwa in den Restaurants oder Läden.