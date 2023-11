Weihnachtstrip in die USA Sechs Alternativen zu New York City

Kaum ist Thanksgiving Ende November vorbei, funkeln überall in Manhattan bunte Lichter an den Fassaden der großen Kaufhäuser, der ikonische Weihnachtsbaum und die Eisbahn am Rockefeller Center sind hell erleuchtet. Und die Menschen im Viertel Dyker Heights in Brooklyn schmücken ihre Vorgärten so exzessiv wie wohl nirgends sonst in den ohnehin nicht gerade für Zurückhaltung bekannten USA.