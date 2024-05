Wie ein Märchen aus 1001 Nacht Im Luxuszug durch Usbekistan

Samarkand, ein Höhepunkt in einer Reise voller Höhepunkte, einer Reise fürs Leben, wie es bis vor wenigen Jahren, nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine auch die Fahrt mit der Transsibirischen Reise war, Samarkand also, Juwel aus 1000 oder passenderweise vielleicht sogar 10.101 Denkmälern aus uralter Zeit, aus der Wüste aufragend. Danach Buchara, das wie kein anderer Ort an der Seidenstraße sein alt­orientalisches Erbe und Aussehen bewahrt hat. Schließlich die Oase Chiwa, noch so ein steingewordenes Märchen mit Medressen und Mausoleen, magischen Orten voll wispernder Geheimnisse im Labyrinth­ enger Gassen. Schließlich, eben noch die Manufakturen für Seidenteppiche vor Augen, die Werkstätten, in denen seit hunderten von Jahren nach alter Väter Sitte aus der Rinde von Maulbeerbäumen Papier für die heiligen Bücher hergestellt werden, nach über 4000 Kilometern auf den Gleisen der Träume die Einfahrt in die wuselige usbekische Haupt- und Millionenstadt Taschkent, in denen einst der Orient lebt wie in alten Zeiten.