Neues entdecken in der Weltstadt San Francisco im Wandel

Seit jeher gilt San Francisco als Stadt mit viel Grün. Bekannt ist zum Beispiel der Panhandle Park, ein Zentrum des Summers of Love, der 1967 die ganze Welt herausforderte. Während dieser Park und das angrenzende Haight Ashbury-Viertel mit seinen immer noch rund 70 Vintage-Läden für die Hippie-Kultur stehen, gibt der neue Salesforce Park einen Einblick in die Welt der Technologiefirmen. Der Rooftop-Park erstreckt sich in direkter Nachbarschaft zum Salesforce Tower spekakulär in luftiger Höhe über vier Straßenblocks und damit den gesamten Abschnitt des 2018 eröffneten Salesforce Transit Centers, das als Drehscheibe des Bus- und Bahnverkehrs der amerikanischen Westküste fungiert.