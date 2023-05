Wenig Tourismus Orte, an denen selten ein Reisender strandet

Die US-amerikanische Weltbank hat ermittelt, welche Länder auf der Welt am wenigsten von Touristen besucht werden. Wir stellen Ihnen die zehn Orte vor, in denen kaum ein Besucher strandet. Einige der Daten stammen allerdings aus dem Jahr 2020, in dem die Reisemöglichkeiten wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt waren.

Platz 10: Samoa

Auf Platz zehn des Rankings landet der Inselstaat Samoa, der in Polynesien gelegen ist und als die westlichste Gruppe der Samoainseln gilt. Von 1900 bis 1914 war Samoa eine deutsche Kolonie, später besetzte Neuseeland das Land und es wurde Mandatsgebiet. Erst 1962 wurde das Südseeparadies unabhängig. Mit 23.900 Touristen im Jahr 2020 gilt Samoa als eines der Länder mit den wenigsten Touristen weltweit.