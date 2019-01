Nach Unruhen: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Simbabwe

Berlin/Harare In Simbabwe protestieren Bürger derzeit unter anderem gegen eine Verdoppelung des Benzinpreises. Das Auswärtige Amt warnt Reisende vor gewaltsamen Auseinandersetzungen vor allem in den Städten.

Reisende in Simbabwe sollten derzeit besonders vorsichtig unterwegs sein - vor allem in den großen Städten des südostafrikanischen Landes. Im Zentrum der Hauptstadt Harare und in Bulawayo komme es seit dem 14. Januar zu Unruhen, Protesten und Straßenblockaden, schreibt das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Simbabwe. Gewaltsame Auseinandersetzungen seien nicht auszuschließen. Die Stadtzentren sollten gemieden werden.