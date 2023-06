UNESCO-Welterbe Die schönsten Altstädte der Welt

Hội An (Vietnam)

Hội An ist eine Küstenstadt mit 72.000 Einwohnern und war früher ein wichtiger Handelspunkt an der Seidenstraße. Sie wurde bereits im vierten Jahrhundert gegründet und besitzt heute die einzige Altstadt, die nicht im Vietnamkrieg zerstört wurde. Aus diesem Grund nahm die UNESCO Hội An 1999 als „Beispiel eines gut erhaltenen südostasiatischen Handelshafens“ in die Liste des Welterbes auf.