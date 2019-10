Visa-Erleichterungen für Touristen : Russland will Abenteurer mit Rentieren und Panzern locken

Russland will Abenteurer mit Rentieren und Panzern locken

Aussichtspunkt in der Bergwelt nahe Listvyanka mit Blick auf den Baikalsee - mehr Wintermärchen geht kaum (Archivbild).

Moskau Abgesehen vom Transsibirien-Express und St. Petersburg fällt einem zu Russland und Tourismus zunächst wenig ein. Aber das soll sich ändern. Mit Touren abseits der ausgetretenen Pfade und einer Lockerung der Visabestimmungen will das Land in die Top Ten der Tourismusziele kommen.

"Junge Ausländer können jetzt ein Russland entdecken, das ihren Eltern verboten war", wirbt Maria Lomidse, Geschäftsführerin des Verbandes russischer Reiseveranstalter. Schließlich hat die ehemalige UdSSR mit ihrem reichen Kulturerbe und spektakulären Landschaften - von den subtropischen Badeorten am Schwarzen Meer bis zum sibirischen Baikalsee und den Vulkanen von Kamtschatka - einiges zu bieten.

Mit rund 25 Millionen Touristen im Jahr 2018 - hauptsächlich aus den ehemaligen Sowjetrepubliken und in jüngster Zeit auch aus China - belegt Russland derzeit den 16. Platz auf der Liste der Welttourismusorganisation. Doch die Schwierigkeiten bei der Visabeschaffung, ein Mangel an modernen Unterkünften und schlechte Verkehrsverbindungen außerhalb der großen Städte schrecken noch immer viele Reisende ab.

"Nach unseren Schätzungen kamen fünf Millionen ausländische Besucher zur Weltmeisterschaft im Jahr 2018 nach Russland, und dank dieser Werbung erwarteten wir in diesem Jahr einen Anstieg der Besucherzahlen", sagt Lomidse. "Aber wegen der langen und schwierigen Visabeschaffung schwächte sich der WM-Effekt ab."

Der Kreml kündigte daher an, die Einreiseformalitäten von 2021 an mit elektronischen Visa für Kurzaufenthalte von EU-Bürgern, Chinesen und Koreanern zu erleichtern. Seit diesem Monat sollen solche Visa schon für Aufenthalte von bis zu acht Tagen für St. Petersburg und die umliegende Region in Kraft treten.