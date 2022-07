Platz 3

Praia do Porto do Seixal, Madeira, Portugal

Der „Praia do Porto do Seixal” ist ein kleiner Strand mit schwarzem Sand, der im Laufe der letzten Jahre in der Nähe des Hafens von Seixal entstanden ist. Er bietet eine wunderschöne Aussicht über den Atlantik und die Nordküste der Insel von Madeira. Familienfreundlich; mit freiem Zugang und Parkplatz in Strandnähe.