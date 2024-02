Sri Lanka Im Dschungelbuch zu Gast

Ein halbes Jahrhundert später wird ein Bummel durch die Moorse Kramerstraat, die Church und die Hospitalstreet mit ihrem Kopfsteinpflaster, den bunten Häusern der Offiziere und Händler, dem Platz mit den riesigen Banyanbäumen vor dem Gerichtsgebäude und der schneeweißen Groote Kerk zu einer Zeitreise durch die Kolonialgeschichte. Ganz am Ende am Point Utrecht weist seit 1938 ein Leuchtturm oberhalb des weißen Strandes Seeleuten den Weg in den Hafen. Fast wähnt man sich in Europa, wären da nicht die schwüle Hitze von selten weniger als 30 Grad und die vielen tropischen Früchte an den Marktständen.