Es muss nicht immer New York sein Sechs Alternativen für Weihnachtstrips in den USA

4. Surfing Santa in den Südstaaten

Auch in den amerikanischen Südstaaten dreht sich in der Vorweihnachtszeit alles ums Licht. In Virginia Beach darf man mit dem Auto über den Boardwalk fahren, der sonst Fußgängern und Radfahrern vorbehalten ist. Und während aus dem Autoradio Weihnachtsklassiker schallen, sind am Strand überdimensionale Lichtfiguren zu sehen: Highlights sind der Surfing Santa und tanzende Krabben. Kostenpunkt für die Autofahrt durch die „Holiday Lights at the Beach“: 30 US-Dollar. Tickets muss man vorher online kaufen.

Weiter südlich, in Florida, gibt es zur Weihnachtszeit vielerorts Bootsparaden in den Kanälen, die sich durch die Orte ziehen.

In Clarksville (Tennessee) wird die historische kleine Stadt mit zahlreichen Lichtern erleuchtet, am Cumberland Riverwalk brennen allabendlich rund eine Million Glühbirnen in Bögen und Figuren, außerdem lockt man hier mit einem „Christkindl Market“.

Auch in New Orleans in Louisiana wird bei überwiegend milden Temperaturen fast so viel geschmückt und gefeiert wie beim Mardi Gras, dem berühmten Karnevalsfest rund um den Faschingsdienstag.

Im Nordwesten Louisianas - abseits New Orleans - haben sich zehn Städte zum „Louisiana Holiday Trail of Lights“ zusammengetan. Von November bis Neujahr gibt es dort zahlreiche weihnachtliche Events, von denen man einige auf einem Mini-Roadtrip besuchen kann.