Botswana So weit die Hufe tragen

Rathipana hat im ostafrikanischen Tansania Wildlife Management studiert und dort erlebt, wie die große Gnuwanderung ein ganzes Öksystem belebt. Die „Great Migration“ in der Serengeti ist längst das wichtigste Aushängeschild des Tourismus in Tansania und spült Millionen in die Staatskassen. Einzig hier und in der benachbarten Masai Mara in Kenia ist das in unzähligen Tierdokumentationen festgehaltene Naturspektakel zu beobachten.