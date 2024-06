Fotos Die zehn längsten Strände der Welt

Platz 1: Praia do Cassino in Rio Grande do Sul, Brasilien

Mit 254 Kilometern ist die Praia do Cassino der längste Meeresstrand der Welt und liegt am südlichsten Teil der brasilianischen Küste. Der Name „Cassino“ stammt von einem ehemaligen Casino, das in den 1930er Jahren an diesem Strand gebaut wurde und mittlerweile geschlossen ist.