Reisetipps Das sind die längsten Strände der Welt

Mit einer Länge von gut 254 Kilometern ist dieser Strand absoluter Spitzenreiter: Die Rede ist vom Praia do Cassino in Brasilien. Er erstreckt sich vom Süden Brasiliens bis zur Mündung des Flusses Chuí an der Grenze zu Uruguay. Ein deutliches Stück dahinter liegt der Ninety Mile Beach in Australien mit einer Länge von 151 Kilometern. Dort gibt es unter anderem auch mehrere Sanddünen. Ein Abschnitt ist sogar Teil eines Nationalparks. Durch die Länge des Strandes und den Wellen ist dieser Ort auch ein wahres Surfparadies.