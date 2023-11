Dubai Der pure Wahnsinn

Oh doch, zwar immer im Schatten der Wolkenkratzer, aber es gibt tatsächlich Ecken, wo die Shi­sha kreist, sogar unter jungen Frauen. Ein Gewässer namens Creek schlängelt sich durch die alten Gassen. Kleine Holzboote, die Abras, flitzen hin und her, bringen Arbeiter und Angestellte von einer Welt in die andere, aus den Büro-Hochhäusern in die echten Souks: Gewürz- und Goldbasar, kiloschweres Geschmeide, Feilschen wie einst in Marrakesch oder Istanbul: „Pashmina, der Herr, die Dame...billiger als bei Aldi...“. Kopftücher, Burkas und daneben ausgeschnittene Blusen, Reizwäsche, alles, was die feine Emiratifrau unter der Abaya trägt.