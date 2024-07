Erstes Drag-Hotel der Welt Pinker geht’s nicht: Das ist das Trixie Motel in Palm Springs

Zum Drag-Imperium von Trixie Mattel gehört seit 2022 das „Trixie Motel“, das wohl erste und bislang einzige von einer Drag Queen geführte Motel der Welt: eine Mischung aus queerem Barbie-Haus in Lebensgröße, Motel-gewordener Americana-Nostalgie der 60er- und 70er-Jahre und einem Traum in so vielen unterschiedlichen Pink-Tönen, wie man sie in dieser Fülle sonst kaum an einem Ort findet.