Erstes Drag-Hotel in Palm Springs Pinkes Paradies: Eine Nacht im Trixie Motel

Aus der Nachbarschaft in Palm Springs knallt „Trixie Motel“ nun aus der Umgebung heraus und ist dabei trotzdem sehr Palm Springs. Nicht nur, weil die Stadt über die Jahrzehnte zum schicken Refugium der LGBTQ+-Community geworden ist – rund die Hälfte der Menschen, die hier leben, sind queer. Manche sagen sogar deutlich mehr. „Trixie Motel“ passt auch zur Nostalgie der Stadt, wenngleich mit sehr eigenem Twist. Mit den Kakteen im Innenhof und den hohen Palmen, die in den wolkenlosen Himmel schießen. Mit dem nierenförmigen Pool, der umgeben ist von Liegen und rosa-weiß-gestreiften Sonnenschirmen. Nicht zuletzt stammt auch das Gebäude aus den 1950ern und damit aus einer Architektur-Ära, die die Wüstenstadt in Kalifornien berühmt gemacht hat: der Mid-Century-Modern-Stil. „Trixie Motel“ ist aber auch ein Statement in Zeiten, in denen Drag Queens vor allem von Konservativen und Rechtspopulisten zur Zielscheibe gemacht werden. Sie seien ein schlechter Einfluss für die Kinder, heißt es da gern. „Hier sind allerdings gar keine Kinder erlaubt – bei uns kann man erst ab 21 übernachten“, lacht Manager Drew. Was er aber viel wichtiger findet: „Wir sind ein Safe Space. Transsexuelle haben mir gesagt, dass dies das einzige Hotel ist, wo sie sich in den Pool trauen.“ „Trixie Motel“ ist also ein Ort für alle – oder zumindest die, die sich die kostspieligen Übernachtungspreise leisten können. Das sieht man auch an diesem Tag rund um den Pool – von den zwei schwulen Männern mit bäriger Statur aus Boston, die sich im Wasser abkühlen, bis zum jungen Hetero-Paar, das bei Cocktails entspannt. Diese offene Atmosphäre macht „Trixie Motel“ zu einer Drag-Fata-Morgana in der kalifornischen Wüste. Schön, schrill, queer.