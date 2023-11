Besondere Toilette in Neuseeland Hundertwassers Donnerbalken

Auch in Kawakawa gibt es die typischen Hundertwasser-Insignien: die Bottle-Wände, eine Ansammlung farbiger Flaschen in unterschiedlicher Größe, wild kombiniert und in die Wände einzementiert. Durch sie dringt natürliches Licht in die Nasszelle. Der Bereich ist klar abgehoben von den sonst wild durcheinander gekachelten Fliesen. Man fühlt sich an Bleiglasfenster erinnert, die seit dem Hochmittelalter zusammen mit Glasmalereien in europäischen Kirchen und Kathedralen üblich waren. Eine religiöse Anmutung? Dabei hatte Hundertwasser alles das, was Religionen und Dogmen versprechen, als Nonsens bezeichnet.