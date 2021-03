Flüge nahezu verdoppelt : TUI stockt Mallorca-Angebot zu Ostern deutlich auf

Der Reisekonzern TUI will wieder Touristen nach Mallorca fliegen und hat dafür zahlreiche Flüge im Angebot. Dabei gilt nach wie vor die Devise, auf Reisen wegen der Pandemie zu verzichten. Doch die Nachfrage ist riesig.

Bei den Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern gibt es ungeachtet der wieder ansteigenden Corona-Infektionszahlen offenbar ein großes Bedürfnis nach Osterurlaub am Mittelmeer: Der Reisekonzern TUI teilte am Dienstag mit, dass die Buchungen für Mallorca in den vergangenen Tagen bereits "doppelt so hoch" gewesen seien wie im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. Deshalb habe TUI entschieden, das Flug- und Hotelangebot auf der Baleareninsel auszubauen.