Lonely-Planet-Ranking der Trendreiseziele : Bonn ist auf Platz fünf der besten Städtetrips 2020

Düsseldorf Wohin soll der Urlaub im nächsten Jahr gehen? Die Autoren von Lonely Planet haben ihr jährliches Ranking erstellt. Darunter sind die besten Fernreiseziele und die besten Städtereisen. Die Niederlande und NRW tauchen auch auf.

Überraschend: Gleich zwei deutschsprachige Ziele haben es in eines der Ranking geschafft. Wer jetzt an Hamburg oder Berlin denkt, der irrt. Bonn liegt auf Platz fünf des Städterankings, Salzburg sogar auf Platz eins. In der ehemaligen Hauptstadt Deutschlands wird 2020 der 250. Geburtstag Beethovens gefeiert. Das bedeutet, dass in Bonn über das ganze Jahr berühmte Orchester, Dirigenten und besondere Veranstaltungen zu sehen sind. So mancher Bonner Musiker öffnet beispielsweise sein Zuhause für die Öffentlichkeit und gibt Hauskonzerte. In Österreich führt ein ähnliches Ereignis dazu, dass Salzburg gleich den ersten Platz des Städterankings ergattert hat, nämlich die Salzburger Festspiele. Die wiederum feiern 2020 ihr 100. Jubiläum. Eines der ohnehin größten Festivals für klassische Musik setzt dann also noch einen drauf. Besucher erwarten noch mehr Stopps im mittelalterlichen Stadtkern mit Ausstellungen, Konzerten und Mozartehrungen (immerhin ist Salzburg sein Geburtsort).