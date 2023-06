Reaktion auf Party-Tourismus Kroatien-Urlauber müssen mit härteren Regeln rechnen

Wie der Tourismusverband von Split berichtet, sorgt der boomende Party-Tourismus in der Stadt für wachsende Beschwerden auf Seiten der Bevölkerung. Die Stadt habe den Ruf, dass dort „alles erlaubt und möglich ist“. Öffentliches Urinieren, kollabierende Touristen und Erbrochenes in Parkanlagen seien in Split mittlerweile an der Tagesordnung. Der Verband kritisiert, dass nicht nur die Einwohner, sondern auch die Attraktivität der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten darunter leiden würden.