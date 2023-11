Kentucky Im Herzen des Hühnchenimperiums

Doch was hat es mit Colonel Harland Sanders und seinem Hühnergeschäft auf sich? Und ist Fried Chicken, oft die allererste Assoziation mit Kentucky, wirklich eine Spezialität in dem nördlichsten aller US-Südstaaten? Und tatsächlich: Sucht man dort nach frittiertem Huhn, wird man schnell fündig. Nicht nur in den zahlreichen KFC-Filialen, die an Highways an den übergroßen, rot-weißen Werbetafeln schon aus der Ferne zu erkennen sind, sondern auch in vielen Restaurants und Imbissen, teils mit kulinarischen Einflüssen aus der ganzen Welt.