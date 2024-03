Japan Kaninchen-Paradies mit Abgründen

Eigentlich würde der Rundgang kaum mehr als eine Stunde dauern – müsste man nicht ständig verzückt anhalten und mehr und mehr Häschen füttern und fotografieren. Wie die Tiere allerdings auf diese Insel gekommen sind? „Das ist nach wie vor ein Mysterium“, erklärt Guide Mariko. Manche glauben, sie wurden von Schulkindern ausgesetzt. Manche halten an der Theorie fest, es handele sich um Nachkommen der freigelassenen Versuchskaninchen aus dem Labor. Was ist das nur für eine seltsame, winzige Insel am anderen Ende der Welt, denkt man sich, als die Fähre nach diesem Super-Niedlich-Rausch wieder in Richtung Wirklichkeit ablegt und auch der große Kohlkopf des Japaners weggemümmelt ist. Surrealer als unter Hunderten Kaninchen kann man sich wahrscheinlich nicht in Osterstimmung bringen.