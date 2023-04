Israel Kibbuz-Hopping durch Israel

Mitten im Zentrum eines anderen touristischen Hot­spots befindet sich der Kibbuz Nof Ginosar, direkt am See Genezareth in einer großzügigen Parkanlage mit Zugang zum Strand. Von hier aus erkunden die Touristen gerne die biblischen Stätten am See, zum Beispiel Kapernaum oder die Kirchen der Seligpreisungen und der Brotvermehrung. Beim abendlichen Spaziergang am See leuchten die Stadtlichter von Tiberias herüber und der Mond spiegelt sich auf dem Wasser.