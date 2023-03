Tunesien Moscheen, Ravioli und Dattelgebäck

Rund 90 Kilometer weiter Richtung Mittelmeer liegt Kairouan, die Stadt der Moscheen, Teppiche und Süßigkeiten. Und nach Mekka, Medina und Jerusalem die viertheiligste Stadt im Islam. „Ich bin Berber, 78 Jahre alt und liebe die Deutschen“, begrüßt der Guide Khalifa Guizeni die Besucher in der ersten Hauptstadt des islamischen Maghreb. „Wenn man siebenmal Kairouan besucht hat, dann gilt das so viel wie eine Pilgerfahrt nach Mekka“, berichtet der redselige Khalifa. Er weiß nicht nur über die Große Moschee Bescheid, die Sidi Oqba-Moschee mit ihrem großen Innenhof und den kunstvollen Säulengängen, sondern auch über die riesigen Wasserbecken der Aghlabiden (einer arabischen Dynastie), die aus dem 9. Jahrhundert stammen und zur Aufnahme des lebenswichtigen Süßwassers aus den Bergen dienten. Die Altstadt, also die Medina von Kairouan, zählt seit 1988 zum Unesco-Weltkulturerbe und fasziniert mit ihren verwinkelten Gassen und ihrer authentischen Atmosphäre. Bekannt ist Kairouan auch für seine Teppichkunst, eine seriöse Adresse ist die Firma Ste. Tapis Allani in einem prächtigen Haus mit Dachterrasse in der Rue Sidi Abid. Ein kulinarisches Fest sind die Makroud, eine Süßspeisen-Spezialität der Stadt. Halima Barrak, die in Kairouan die Patisserie Chez Halima führt, zeigt Besuchern, wie das leckere Gebäck aus Griesteig, Honig, Datteln und Zuckersirup frittiert wird. Wirklich köstlich und schier unwiderstehlich. Nicht wenige Reisende, die aus Kairouan zurückkehren, haben zwei Mitbringsel im Gepäck: ein Päckchen Makroud und einen bunten Teppich, selbstverständlich ein handgefertigtes Unikat.