Seewespe

Die Seewespe ist eine Art der Würfelqualle und gilt als einer der giftigsten Tiere überhaupt. Sie kommt vor allem an pazifischen Stränden vor. In Australien gibt es deswegen spezielle mit Netzen abgetrennte Badebereiche für Schwimmer. Die Tentakeln der Seewespe werden bis zu drei Meter lang. Ihre Nesseln fressen sich durch sämtliche Hautschichten und lösen Lähmungen der Herzmuskulatur und der Atmung aus. Ihr Gift kann innerhalb weniger Minuten zu einem Herzstillstand führen.



