Fantasiestaat in den USA Willkommen in der Conch Republic

„Eine Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare, wie in anderen Regionen der USA, ist bei uns genauso undenkbar wie die Entfernung unliebsamer Bücher, wie das Tagebuch der Anne Frank, aus Schulbibliotheken in Florida. Gegenseitige Hilfe und Freundlichkeit gegenüber jedem Gast machen den Charakter unserer Menschen aus, denn wir glauben an das Konzept der Menschenfamilie.“ Einerseits sieht Tony die lange Isolation der kleinen Inseln als Ursache für diesen Gemeinschaftssinn, denn bis zum 20. Jahrhundert gab es keine Verbindung zum Festland. Aber auch Naturkatastrophen, wie Hurrikane, schweißten die Menschen zusammen. Für Geschädigte werden impulsiv Kunstauktionen, Spenden oder „Relief-Parties“ organisiert, denn die Conchs lieben es zu feiern und sie finden stets Anlässe dafür. So vergeht kaum eine Woche, in der auf einer der Inseln kein Fest stattfindet – vom Food and Wine Festival auf Key Largo und Islamorada im Januar, über den Seven Mile Bridge Run im April, die Key West Pride Parade im Juni bis zum äußerst beliebten Fantasy Fest im Oktober, zu dessen Kostüm- und Maskenparade Tony mit künstlerischen Bodypaintings beiträgt.