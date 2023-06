Von Kanada bis China So schön sind die Altstädte außerhalb Europas

Wenn wir an die typische Altstadt denken, kommt uns sofort das Bild eines mittelalterlichen Stadtkerns in Mitteleuropa in den Sinn. Vor unserem inneren Auge sehen wir Riga, Edinburgh oder Rothenburg, die mit ihren Fachwerkhäusern und verwinkelten Gassen jährlich Zehntausende Touristen anziehen. Doch imposante Altstädte gibt es nicht nur in Europa.