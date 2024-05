Dominikanische Republik Fast wie im Paradies

Von Januar bis März jedoch wird es lebhaft. In der Bucht vor Santa Barbara de Samaná findet das „Schaulaufen“ der Buckelwale statt. Bis zu 2700 Männchen buhlen um rund 900 Weibchen, spucken Fontänen aus ihrem Blasloch in die Höhe und springen aus dem Wasser, um mit ihrem 40-Tonnen-Gewicht beim anschließenden Aufprall die Wellen aufzupeitschen. Ein Erlebnis, das zahlreiche Urlauber anlockt. Forscher geben den Tieren Namen nach der Fluke, dem individuellen Merkmal eines Buckelwals. „Doble Rajas Heckflosse hat zwei Streifen und auf der von Rapier, was übersetzt Schwert heißt, sieht man noch die Wunden einer Kreuzfahrtschiffsschraube“, sagt Kim Beddall und steuert ihr Walewatching-Boot an den Strandurlaubern auf der Trauminsel Cayo Levantado vorbei hinaus auf die äußere Bucht von Samaná. „Hier hat es glücklicherweise noch keinen gefährlichen Zusammenstoß von Wal und Schiff gegeben, auch wenn inzwischen schon 60 Boote eine Lizenz für die Walbeobachtung bekommen haben“, ergänzt die Mitte 60-jährige Kanadierin. Das mag an den strikten Regeln liegen: maximal 20 Boote gleichzeitig draußen, nur zwei Boote in einem 50-Meter-Zirkel um einen Wal und das nicht länger als 30 Minuten. Kim, die vor 37 Jahren als Tauchlehrerin kam und längst als die Koryphäe für Walbeobachtungen in der Region gilt, schaut auf die Stoppuhr, die an einem Band um ihren Hals baumelt. „Es gibt zwar keine Kontrollen, ob die Regeln eingehalten werden, aber bislang klappt es auch weitgehend so.“