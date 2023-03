Weißer Sand, spektakuläre Klippen und klares Wasser Das sind die schönsten Strände der Welt 2023

So unter anderem der Strand Spiaggia dei Conigli, auch Kaninchenstrand genannt, auf Sizilien in Italien. Er hat es auf den achten Platz geschafft. Hier können sich Besucher über eine reiche Flora und Fauna freuen. Neben Königsmöwen und großen Eidechsen sind auch Unechte Schildkröten, die einmal jährlich ihre Eier am Strand ablegen, zu finden. Anders als es der Name „Kaninchenstrand“ aber vermuten lassen könnte, sind diese hier nicht anzutreffen. Woher der Name tatsächlich kommt, ist bis heute noch nicht geklärt.