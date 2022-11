Skifahren exotisch Alles außer Alpen - außergewöhnliche Skigebiete rund um die Welt

Wie wäre es mit Griechenland für den Anfang? Im Parnass-Gebirge zählt das Skigebiet Mount Parnassos – Fterolakka/Kellaria zu den besten in dieser Region. Griechen wird es wohlbekannt sein. Es ist das größte und bekannteste Skigebiet in Griechenland. Was für die Griechen Parnassos ist, ist für die Türkei Palandöken in Ostanatolien. Mit 43 Pistenkilometern, spektakulären Aussichten auf einer Höhe von 2.200 bis 3.176 Metern können sich Wintersportler auf feinen Schnee zum Skifahren und Snowboarden freuen.