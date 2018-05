Leuchtturm auf den Bahamas: Der Letzte seiner Art

Im Elbow Cay auf der bahamaischen Inselgruppe The Abacos befindet sich der letzte kerosinbetriebene und noch bemannte Leuchtturm der Welt. Gegenüber lockt die malerische Stadt Hope Town mit buntem Charme.

Leuchttürme umweht immer ein Duft nach Abenteuer, Piraten kommen in den Sinn, gefährliche Schifffahrt auf den sieben Weltmeeren. Wer im karibischen Inselparadies der Bahamas ist, wird bei sich sanft im warmen Wind wiegenden Palmen und dem unvergleichlich türkisblauen Wasser genau das denken. Ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für einen Aufenthalt dort bietet ein halbstündiger Flug in einem der kleinen Sky-Bahamas-Inselhüpfer vom Flughafen in Nassau nach Marsh Harbour auf The Abacos. Dort angekommen, geht es per Wassertaxi nach Elbow Cay - klar, auf den Bahamas kann, muss und sollte man die meisten Wege auf dem Wasser zurücklegen.