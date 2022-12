Abenteuer mit Komfort auf Schienen Das sind die schönsten Zugreisen weltweit

Die Welt an sich vorbeiziehen lassen. Mit der Eisenbahn ist das möglich. Die Transsibirische Eisenbahn ist dabei der Inbegriff für Fernweh auf Schienen. Die schönsten Zugstrecken weltweit können komfortabel auch im Luxuszug genossen werden. Wir stellen sie vor.

Transsibirische Eisenbahn

Es ist mit knapp 10.000 Kilometern die längste Zugstrecke der Welt. Von der Hauptstadt Moskau nach Wladiwostok am Pazifik führt sie durch zwei Kontinente, vorbei an 400 Bahnhöfen. Auch am Südufer des riesigen Baikalsee laufen die Schienen lang. (Foto, Zugfahrt bei Babuschkin, im Bezirk Kabanskij der Republik Burjatien, Russland.) Abgewandelte Routen biegen in die Mongolei ab nach Peking (Trans-Mongolian-Express) oder es geht über Nordchina nach Peking (Trans-Manchurian-Route). Mit dem Luxus-Zug "Zarengold" mittels Reiseanbieter wird es komfortabel und teurer, selbst organisiert wird es günstiger und authentischer.