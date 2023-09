Die Angst fährt mit Das sind die spektakulärsten Straßen der Welt

Gefährliche Straßen gibt es auch in Europa, und der Trollstigen-Pass in Norwegen hat es zu einer beliebten Touristenattraktion geschafft. An vollen Tagen winden sich auf dem Pass bis zu 2.500 Fahrzeuge die elf Haarnadelkurven hinauf – und das bei einer Steigung von bis zu zwölf Prozent. Es geht vorbei an schönen Naturlandschaften, aber die Fahrbahn ist an vielen Stellen sehr schmal, sodass höchste Konzentration geboten ist. Hier schaut besser nur der Beifahrer aus dem Fenster. Wegen des schroffen Geländes gibt es kaum Möglichkeiten anzuhalten. Da der Pass im Winter mit Lawinen und Erosion zu kämpfen hat, ist die Straße nur von Mitte Mai bis Oktober freigegeben.