Das sind die 10 lebenswertesten Städte der Welt laut Economist-Ranking

Düsseldorf Auswandern gerne, aber wohin? Der Economist hat seine jährliche Liste der lebenswertesten Städte herausgebracht. Auf Platz eins steht eine europäische Stadt.

Besonders gut schnitt Kanada ab. Das Land ist mit vier Städten in der Top Ten vertreten. Platz eins führt allerdings eine österreichische Stadt an und verdrängt damit zum ersten Mal seit sieben Jahren die australische Metropole Melbourne von der Spitze. Das gesamte Ranking mit Fotos finden Sie hier. Grund für diese Entscheidung war unter anderem, dass die Gefahr von Attacken in Westeuropa gesunken sei und die Kriminalitätsrate in Wien zurückgehe. Bereits im März hatte eine Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer Wien zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität ernannt.