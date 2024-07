Häuser des chilenischen Dichters Pablo Nerudas schöne Aussichten

Hoch im Hang über der Hafenstadt Valparaiso thront das jüngste Haus Nerudas. „La Sebastiana“ entstand, als Neruda 1959 aus Venezuela zurückkehrte und ein Domizil in der Hafenstadt suchte. Hier schätzte er die offene Lage am Meer, während er die Hauptstadt als von verschneiten Wänden umlagertes Gefängnis ansah. Es sollte ein kleines Haus in Valparaiso sein, in dem er in Ruhe leben und schreiben kann. Es durfte nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief gelegen sein. Ein Einzelhaus aber ist kein einsames Haus und die Nachbarn sollten möglichst unsichtbar und unhörbar bleiben. Es sollte in ruhiger Lage, aber mit guter Verkehrsanbindung und in der Nähe eines Marktes sein. So die Vorstellungen des Dichters, die er seinen Freundinnen Sara Vial und María Martner übermittelte. Tatsächlich fand sich so eine Immobilie, ein halbfertig gestelltes Haus in den Hügeln von Bellavista. Die unteren zwei Etagen übernahmen seine Freunde Francisco Velasco und María Martner, die den Kamin in „Isla Negra“ entworfen hatte. Die oberen zwei Etagen, zu diesem Zeitpunkt nur „Treppe und Terrassen“, wie Neruda zugab, übernahmen er und seine jetzige Frau Matilde. Aus den Terrassen machte er Schlafzimmer, einen Salon mit kleiner Bar und ein Arbeitszimmer. Immer mit beeindruckender Aussicht und dekoriert mit einer großen Zahl der verschiedensten Objekte und Möbel. Nicht fehlen durfte ein bequemer Armlehnstuhl, von dem aus er auf das Meer hi­nausschauen konnte. Ein besonderer Tag in diesem Haus war Silvester, wenn es einen Logenplatz bot, um das traditionell große Feuerwerk der Stadt zu bewundern.