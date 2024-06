Folklore-Festival in Brasilien Das Boi Bumba ist wilder als der Karneval in Rio

Eine unbarmherzige Sonne lastet über dem gewaltigen Flusssystem. Nur manchmal, vor allem in der Nacht, prasselt es für zwei, drei Stunden heftig auf die Planen und das Deck des alten Flussdampfers. Aber der Wasserspiegel sinkt weiter, und an den Inseln im Amazonas werden Strände sichtbar, die noch vor Kurzem überflutet waren. Seca ist angebrochen, die Trockenzeit, die Zeit der Ernte und der wilden Feste, in den Dörfern tief im Urwald wie in den Städten am großen Strom. Manaus liegt hinter uns, die Metropole mit ihrem Abenteurer-Mythos und ihrem legendären Opernhaus aus der Ära des Kautschukbooms. Der große Strom wird auf dem Wege nach Belém immer breiter. Manchmal ist das jeweils andere mehr Ufer nicht mehr zu sehen. Und dann, 250 Seemeilen weiter östlich, macht unser Schiff endlich in Parintins fest. Fast zwölf Monate lang döst diese Stadt vor sich hin, bis sie, seit 1913 schon, jedes Jahr Ende Juni in einem Rausch von Farben explodiert. Dann heißt es wieder: Die Bullen sind los, „Boi Bumba“ ist angesagt.