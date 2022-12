Bethlehem Ein bisschen Frieden

Am Ziel der Gläubigen und der Zweifler führen in der Basilika von abertausenden Pilgern ausgetretene Stufen in die Geburtsgrotte zu einem silbernen Stern mit der Inschrift „Hic de virgine Maria Iesus Christus natus est“. Hier wurde Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren. An diesem Vormittag steht eine Gruppe aus Äthio­pien, den Philippinen und Rumänien hintereinander in der Schlange. Den Pilgern bleiben nur wenige Sekunden, um im Weihrauchnebel innezuhalten, bevor die nächsten Gläubigen betend niederknien, wo einst die Krippe gestanden haben soll.