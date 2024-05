Zwischen Traditionen und Influencern Das alte Bali erkunden

Wer je in aller Frühe zuschaut, wie Frauen, die Opfer­gaben auf dem Kopf balancierend, ein Heiligtum gemessenen Schrittes aufsuchen, wer zu Prozessionen und Tempelfesten eingeladen wird – und das geschieht nicht selten – wird rasch eine Ahnung von der besonderen Atmosphäre verspüren. Das ging bereits den Künstlern und Lebenskünstlern so, die in den 1920er- und 1930er-Jahren glaubten, hier das Paradies gefunden zu haben. Und das geht heute noch den Reisenden so, die sensibel und mit offenen Augen und Ohren auf Nebenstraßen durch die Dörfer fahren oder, noch besser, wandern.