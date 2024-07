Nach tödlichen Unruhen Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Bangladesch

Bei den seit Wochen anhaltenden Studentenprotesten in Bangladesch wurden nach einer AFP-Zählung bislang mindestens 151 Menschen getötet. Die Regierung hatte wegen der Unruhen eine Ausgangssperre verhängt, an die sich viele Protestierende aber nicht hielten. In der Hauptstadt Dhaka schoss die Polizei am Samstag auf Demonstranten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Regierung hatte bereits am Donnerstag eine Internetsperre verhängt, was die Kommunikation im Land erschwert.