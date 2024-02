Reisende Rentner in Australien Die Caravane der rastlosen Silberrücken

Der 71-Jährige ist gerade mit seinem Chef spazieren: Enzo heißt er, nagt am Ast eines Eukalyptusbaums und zerrt an seiner Leine. Der siebenjährige Mischling aus Hirtenhund und Jack-Russel-Terrier ist so etwas wie Ians und Georgias Reiseleiter: Auf Facebook und ihrer Webseite „Enzotraveldog“ lassen sie ihren Hund alle paar Tage erzählen, was er auf seinem Trip mit Assistentin Sparrow (Spatz, also Georgia) und Silverback (Silberrücken, alias Ian) so erlebt. Etwa, dass Enzo seine „Folks“, wie er Ian und Georgia nennt, vor dem gefährlichen Emu bewahrte, der unbedingt in den Campervan gucken wollte. Oder wie Enzo als neuer Mitarbeiter im Team einer Fluggesellschaft anheuerte – er musste in deren Büro bleiben, als Ian und Georgia einen Rundflug machten. Georgia gelingt es, für jede dieser Geschichten, den Hund passend zu platzieren und zu fotografieren, Ian schreibt witzige Texte mit feinem, britischen Humor dazu. Grey Nomads gondeln schon seit Jahrzehnten durch Down Under, aber so wie bei Ian und Georgia gehören Facebook und Co. erst seit Kurzem zu ihrem Nomaden-Leben wie Kaffeemaschine und Sonnenschirm: Per Video-Telefon bleiben viele der Oldies in Kontakt mit ihren Kindern und Enkeln, nutzen das Handy als Navi und vernetzen sich über Info-Webseiten.