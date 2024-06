Geführte Touren in Sydney Auf den Spuren der Aborigine-Kultur

Barangaroo war die Frau von Bennelong, einem ursprünglich von den Briten entführten Ureinwohner, der für sie dann als Mittelsmann fungierte. Sie soll sich oft mit ihrem Mann gestritten haben über dessen Zusammenarbeit mit den Briten. Barangaroo speiste dennoch zusammen mit Bennelong schon mal im Hause des Gouverneurs Arthur Philipps, lehnte es aber ab, Wein zu trinken und „trug auch im Government House nichts am Körper außer einem dünnen Knochen, der quer in ihrer Nase steckte“, notierte David Collins, der Staatssekretär des Gouverneurs in seinen 1798 erschienenen Aufzeichnungen. Späte Ehre für Barangaroo: 2015 wurde nach ihr ein 5,2 Hek­tar großer Park neben der Harbour Bridge benannt. Ein jahrzehntelang brachliegendes Container-Terminal, umgestaltet zu terrassierten Grün­flächen. „Hier wächst fast alles, was im Buschland unserer Vorfahren vorkam“, sagt Clarence Slocklee bei seinen 90-minütigen Barangaroo Cultural Tours, „etwa 75.000 verschiedene Bäume, Blumen und Büsche.“ Der Aborigine mit Lockenmähne, Ausbildungs-Leiter in Sydneys Botanischem Garten und TV-Gärtner im australischen Fernsehen, lässt von einer roten Grevillea-Pflanze probieren (schmeckt nach Honig) und stellt den struppigen Teebaum als Aborigines-Pflaster vor (sie nutzten seine Blätter als Wundauflage).