Ins „warme Herz Afrikas“ Fünf Gründe für eine Malawi-Reise

Malawi ist ein Fahrradland Mit sechs Bierkisten auf dem Gepäckträger versucht ein Mann, sein Fahrrad über die Straße zu bewegen. Vergeblich. Das Rad kippt um, immerhin gehen nur wenige Flaschen zu Bruch. Was skurril klingt, ist in Malawi Alltag. Alles, was auch nur mit einem Hauch von Fantasie auf einen Gepäckträger passt, transportieren die Malawier per Rad. Die meist schwarzen Herrenräder dienen auf diese Weise auch als Taxi und ersetzen in vielen Orten die in Afrika sonst so verbreiteten Motorradtaxis. Dass Malawi ein Fahrradland ist, hat auch finanzielle Gründe: Malawi zählt noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt. Selbst in den kleinsten Dörfern gibt es oft eine Fahrradwerkstatt, die Reifen flickt oder gebrochene Stangen schweißt. Was für die Malawier von Alltagsnutzen ist, kann auch Hilfe in der Not auf Radreisen sein. Vereinzelt sind sogar Bikepacker mit ihrem leichten Gepäck am Rahmen in den Hügeln unterwegs.