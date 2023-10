Besonderer Fluss in Afrika Abenteuer am Sambesi

Ab und zu werden sie dabei von dumpfen Schlägen unterbrochen, die den Rumpf des Bootes erschüttern. Steinharte Mopane-Bäume strecken im ufernahen Wasser ihre kahlen Kronen aus dem in den 1950er-Jahren gefluteten Binnenmeer, das sich über 223 Kilometer entlang der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia erstreckt und volumenmäßig als größter künstlicher Stausee weltweit gilt. Oft verstecken sich die Spitzen der Bäume aber auch dicht unter der Wasseroberfläche, was gerade für kleine, leicht kenternde Fischerboote angesichts riesiger Krokodile nicht ungefährlich ist. Noch gefährlicher kann eine Kollision mit einem der bis zu drei Tonnen schweren Fluss­pferde werden. Überall ragen ihre massiven Körper oder die mit spitzen Zähnen bewaffneten Köpfe aus dem seichten Wasser. „Willkommen im Hippoland“, stimmt Kapitän Riverson seine Gäste auf die nächsten Tage an Bord des „Shikra“ Expeditionsschiffes ein, von dem aus die Safari-Bootsfahrten starten. Zugleich ermahnt er sie zur Vorsicht. „Ein Unterschätzen der schwerfällig scheinenden Kolosse führt immer wieder zu tödlichen Unfällen, insbesondere, wenn Menschen abends unbedacht einen Hippopfad betreten, den die Tiere in der Dunkelheit an Land benutzen.“ Da sich der tägliche Nahrungsbedarf der Flusspferde auf rund 40 Kilogramm Gras und Pflanzen summiert, sind sie auch des nachts an Land auf Futtersuche. Stürmt ein Hippo dann mit bis zu 35 Stundenkilometern auf einen zu, gibt es wenig Hoffnung.