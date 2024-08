Eintauchen in die arabische Kultur Abu Dhabi – Orient für Einsteiger

Zitronig-frisch mit einem Hauch Dattelsüße duftet es, als wir aus dem Zayed International Airport ins Freie treten. Der Flug aus Deutschland dauerte zweieinhalb Spielfilm-Längen und einen kurzen Schlaf. Zum Glück wartet ein moderner klimatisierter Bus auf uns, um uns sicher und stressfrei zum Hotel zu bringen. Der Bus fährt los und unser Gästeführer greift zum Mikrofon: „Herzlich willkommen in Abu Dhabi, mein Name ist Mohamed Kotb und ich werde Sie begleiten“, sagt er. Mohamed, den wir beim Vornamen nennen dürfen, lebt seit zwölf Jahren in den Emiraten und arbeitet bei Tourism 365. Das Reiseunternehmen hat in München den Reiseveranstalter Capital Holidays powered by Etihad Holidays gegründet, welcher unsere Erlebnisreise nach Abu Dhabi bis ins kleinste Detail geplant hat und durchführt. Mohamed ist oft im Einsatz, weil er fließend Deutsch spricht. Er kommt gebürtig aus Kairo und hat dort unter anderem Germanistik studiert. „Abu Dhabi verzeichnet immer mehr Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Die Stadt ist deshalb so interessant, weil sie natürlich gewachsen ist. In Abu Dhabi kann man tief in die arabische Kultur eintauchen”, sagt er.